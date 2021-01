Rientro in presenza rinviato all’11 gennaio. Non capisco ma mi adeguo

Non capisco ma mi adeguo è il tormentone che andava di gran moda negli anni 80. Lo aveva ideato il mitico Maurizio Ferrini, personaggio Quelli della notte: romagnolo, rappresentante di pedalò, comunista senza se e senza ma che spesso non capiva le decisioni del Comitato Centrale ma commentava appunto “non capisco ma mi adeguo”.

Anche noi, oggi, non capiamo molto delle scelte del Governo in merito al rientro a scuola ma non possiamo fare altro che adeguarci.

Come sta facendo il preside dell’istituto tecnico “Baldini” di Ravenna Antonio Grimaldi che in una circolare a studenti e genitori scrive: “Pur non condividendo il disorientante, improduttivo e inconcludente provvedimento notturno del Governo (la notte non sempre porta consiglio) l’Istituto ‘Nullo Baldini’ procrastina a lunedì 11 gennaio 2020 l’inizio delle lezioni in presenza al 50%”.

E in una circolare successiva spiega: “Se si può rientrare – dice il preside – è meglio farlo subito; se invece non si può rientrare, tre giorni non fanno certo la differenza”

Il fatto è che sulla scuola è in atto uno scontro politico come è testimoniato sia dalle decisioni prese dalle regioni guidate da Lega e centro-destra sia dai contrasti interni al Governo.

La situazione si chiarirà forse con la verifica di maggioranza che il presidente Conte ha annunciato da tempo.

