Rientro scuole superiori al 70%, la quota si può ridurre. Gelmini: l’ha voluta Draghi

La percentuale di alunni presenza innalzata dal 60% al 70% per le zone gialle ed arancioni è stata voluta dal premier Mario Draghi. E comunque, laddove gli enti locali non riusciranno a realizzarla, per via dei contagi ancora troppo alti, hanno sempre la possibilità di ridurla di nuovo. È questo il senso dall’intervento di Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, durante la registrazione di “Iceberg”, in onda stasera su Telelombardia, in risposta alle lamentele delle Regioni per l’innalzamento del tetto concordato nell’incontro dell’altro ieri con i ministri.

Il premier ha chiesto : “cercare di far tutti meglio”

ulla didattica in presenza, ha detto la forzista, “le regioni avevano chiesto di partire dal 60% ed in questo senso avevamo raggiunto un accordo. Il Presidente del Consiglio Draghi ha chiesto di fare uno sforzo ulteriore, ha posto un obiettivo minimo più alto, per cercare di far tutti meglio, ogni giorno”.

Gelmini ha sottolineato, infine, che “nel decreto ci sarà scritto il 70%: ma non metteremo a rischio nessuno”.

Le scuole però non possono derogare

“Se non sarà possibile assicurare queste quote regioni ed enti locali potranno derogare. Stiamo lavorando per trovare la quadra”, ha concluso la ministra forzista.

A livello locale, quindi, si potrà scendere sotto la soglia: al momento, però, la decisione di andare sotto il 70% stabilito a livello centrale per le regioni gialle e arancioni non sembra che possa essere presa direttamente dai singoli istituti scolastici.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook