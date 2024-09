Inondazioni in Emilia-Romagna, Valditara: “Massimo impegno per la pronta riapertura delle scuole”

Come abbiamo scritto, in queste ore l’Emilia Romagna e le Marche sono state colpite da una forte ondata di maltempo, che ha generato esondazioni e vere e proprie alluvioni in molte zone. Già ieri, viste le previsioni e l’allerta rossa, sono state chiuse le scuole a Bologna e nelle zone della Romagna (Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini).

Il ringraziamento di Valditara

Ecco il messaggio di stamattina del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: “ll mio pensiero e la mia vicinanza a tutte le persone che in questo momento vivono nelle zone alluvionate. Un ringraziamento alle donne e agli uomini dello Stato impegnati in queste giornate difficoltose”, ha esordito.

“Sono in contatto con le nostre strutture regionali per avere informazioni costanti sulla situazione delle scuole nelle zone interessate. Garantiremo il massimo impegno per la pronta riapertura degli edifici scolastici”, ha concluso.

L’annuncio della Regione

Ecco l’annuncio che è stato dato dalla Regione, sulla pagina Facebook: