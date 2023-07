Rimandati a settembre? Non più, il Ministero anticipa ad agosto gli esami di riparazione. E i docenti hanno meno ferie

Esami di riparazione anticipati ad agosto e meno ferie per i prof. È quanto deciso dal ministro Valditara ed inviato con una circolare lo scorso 13 giugno. Un anticipo, come spiega ‘Repubblica’ reso necessario dal Piano di semplificazione per la scuola con la realizzazione di un’unica piattaforma online con tutte le informazioni e i dati utili a studenti e famiglie. Per quanto riguarda gli esiti relativi agli alunni con giudizio sospeso (i rimandati a settembre) la finestra va dal 16 al 31 agosto. Solo in casi eccezionali si può slittare all’8 settembre.

Una circolare – come spiega il quotidiano – che scompagina la programmazione delle scuole. Dunque, in moltissimi istituti superiori, gli esami prenderanno il via il 24 agosto per poi svolgere gli scrutini entro fine mese (alcuni addirittura il 22 o 23). Già in passato alcuni istituti anticipavano a fine agosto, ma questa volta la necessità diventa obbligo.

La conseguenza di tutto ciò è presto detta. Una settimana in meno di ferie per i docenti delle scuole superiori. Per chi è stato impegnato con la maturità – ricorda Repubblica – occorre aver terminato gli esami entro il 10 luglio, per poter rispettare i 36 giorni feriali dei docenti.