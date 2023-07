Rinnovo contratto scuola, ecco le novità – IN DIRETTA DALL’ARAN

Dopo due giorni di trattative serrate tra l’Aran e i sindacati scuola, si è conclusa la questione del rinnovo del contratto scuola 2019-21.

Una trattativa non semplice, che ha visto vari momenti di tensione e un accordo che ha stentato ad essere trovato con l’amministrazione. Questo quanto è trapelato dalle organizzazioni sindacali rappresentati dai segretari generali.

La Tecnica della Scuola ha organizzato una diretta in collegamento dalla sede dell’Aran con il direttore Alessandro Giuliani, inviato d’eccezione, ad intercettare le voci dei partecipanti e con le prime reazioni a caldo.

Al momento la situazione è quella che vede la Uil Scuola non d’accordo nella firma, soprattutto a causa per non essere arrivati a un punto sulla questione della mobilità.

Per quanto riguarda gli aumenti, si parla di un’aggiunta di 20 euro lordi, sommati ai 100 euro lordi precedenti. Ovviamente in base agli anni di anzianità.

