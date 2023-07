Rinnovo contratto scuola, Naddeo (Aran): “Parte economica erogata a dicembre (che la Uil ha firmato), accordo farsa? forse la non firma lo è”

Il giorno dopo la firma apposta sul rinnovo del contratto scuola 2019-21, non si spengono le polemiche per la mancata firma della Uil Scuola. In un video, il segretario generale Giuseppe D’Aprile aveva spiegato le ragioni della mancata firma del sindacato. Poche ore dopo, il presidente dell’Aran Antonio Naddeo aveva affermato come i motivi segnalati dalla Uil non erano stati resi noti al tavolo della contrattazione.

Ma Naddeo non ha concluso qui, e attraverso un tweet, ha mandato un altro messaggio al sindacato, senza troppe giri di parole:

“Più di un anno di trattativa, parte economica già erogata a dicembre (che la UIL ha firmato) 250 pagine di contratto, aumenti che vanno da 100 euro a 190 euro mensili, diritti per i precari, formazione, e tanto altro, se questo è un “accordo farsa”…. Mi viene il sospetto, invece, che la “non firma sia una farsa”.