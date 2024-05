Rinnovo graduatorie ATA 2024, la domanda va inviata per una sola provincia: ecco come individuarla

Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento riferite alle graduatorie di terza fascia del personale ATA potranno essere presentate dal 28 maggio al 28 giugno 2024. La conferma delle date, già anticipata nei giorni scorsi, è contenuta nel decreto 89 del 21 maggio 2024, pubblicato oggi, 22 maggio.

All’articolo quattro del decreto viene stabilito che:

Le domande di inserimento, conferma o aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia devono essere prodotte per una sola provincia, individuata come segue: a) A scelta dell’aspirante, se non è già inserito in altre graduatorie provinciali permanenti, elenchi provinciali ad esaurimento, graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, o correlate graduatorie di circolo e istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia.

b) Nella provincia della graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di altro profilo professionale, se eventualmente inserito.

c) Nella provincia dell’elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di altro profilo professionale, se eventualmente inserito. Dichiarazioni nella domanda: L’aspirante deve dichiarare nella domanda: a) Il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative.

b) L’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo cui aspira.

c) Eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali pendenti, anche se negativi, a pena di esclusione dalla procedura.

d) L’indirizzo di recapito e-mail e, facoltativamente, il numero telefonico, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

e) I titoli di accesso richiesti conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.

f) I titoli valutabili secondo le tabelle allegate al decreto.

g) La presa visione del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003. Dichiarazioni di titoli: Gli aspiranti devono dichiarare tutti i titoli posseduti per i quali chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione

Domanda ATA 2024, ecco il decreto

Le istanze per le supplenze temporanee per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico possono essere inoltrate unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID.

Tutte le informazioni utili ai fini dell’accesso al sistema POLIS e al servizio specifico “Istanze on line” sono rinvenibili all’indirizzo www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

La domanda è unica per tutti i profili professionali richiesti e deve essere indirizzata all’istituzione scolastica scelta dall’aspirante per la valutazione dell’istanza.

Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, EIPASS Standard è quella riconosciuta da Accredia

La certificazione informatica EIPASS registrata ad Accredia è la EIPASS Standard. Tale registrazione è basata sulla procedura di svolgimento degli esami e su audit periodici con Accredia, che confermano il rispetto e il mantenimento nel tempo dei requisiti procedurali e formali previsti dalle norme.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, cosa deve fare chi ha già conseguito la 7 Moduli User?

Per tutti coloro che superano il corso Eipass 7 Moduli User basterà fare un esame integrativo con il nostro supervisore per ottenere la certificazione Eipass Standard. Questo vale sia per chi ha conseguito la 7 Moduli User nel passato, e sia per chi la conseguirà in futuro.

IL DECRETO