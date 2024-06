Graduatorie Istituto Terza fascia Ata 2024-2027, modalità di accesso, codici di assistente tecnico e dichiarazione servizio

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle Graduatorie di Istituto terza fascia personale Ata 2024-2027.

Ecco le domande:

1) Se in caso di aggiornamento/conferma per le graduatorie di Istituto di terza fascia ATA di un determinato profilo, dovessi avere più di una modalità di accesso valida per la situazione in cui mi trovo, come mi devo comportare?

Le modalità di accesso sono selezionabili in funzione dell’operazione scelta per un determinato profilo. In particolare, per l’inserimento sono previste le lettere A, B, C, D, E e G per l’aggiornamento/conferma le lettere dalla B alla G. Qualora un aspirante, per un determinato profilo abbia più di un’opzione disponibile deve scegliere la prima che figura nell’elenco a disposizione.

2) Ho un diploma preso all’Istituto Tecnico Industriale indirizzo Telecomunicazioni, quale codice del titolo devo selezionare per il profilo assistente tecnico?

Guardando scrupolosamente l’Allegato C al decreto ministeriale n.59 del 28 giugno 2008 e il relativo aggiornamento, trovo che per chi ha un diploma quinquennale conseguito all’Istituto Tecnico Industriale articolazione Telecomunicazioni, il codice del titolo è TF28 e le aree dei laboratori in cui ricevere l’incarico AR02 e AR08.

3) Il servizio svolto a quale profilo andrebbe riferito?

I servizi letti dal fascicolo personale del SIDI e proposti dal sistema sono stati attualizzati e riferiti al profilo che garantisce la migliore valutazione per l’interessato. In analogia l’aspirante che abbia prestato il servizio nelle scuole paritarie, e che quindi lo dovrà indicare puntualmente, indicherà il profilo sul quale il servizio consente la valutazione più favorevole. Il servizio va indicato una sola volta per tutti i profili richiesti e sarà ribaltato automaticamente sugli eventuali altri profili richiesti.

