Riparte “100 alla maturità”: onore al merito

Torna l’iniziativa “100 alla maturità”, a cui hanno facoltà di partecipare gli studenti meritevoli che hanno svolto gli esami conclusivi di Stato nelle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia.

Per il nono anno consecutivo, La Tecnica della Scuola vuole dare l’opportunità di far conoscere ai propri lettori gli studenti del quinto anno della secondaria di secondo grado a cui è stato assegnato il massimo dei voti a termine dalla maturità: sono studenti che si sono presentati all’orale dopo avere acquisito 60 punti – derivanti dalla media dei voti degli ultimi tre anni di studio, compresi i crediti derivanti dei percorsi Pcto e da tutte le esperienze extra-scuola – ed hanno fatto registrare altri 40 punti a seguito del colloquio finale interdisciplinare, alla presenza dei commissari interni e del presidente esterno.

Per partecipare

Per partecipare alla nona edizione di “100 alla maturità” è necessario scrivere a [email protected] inviando i seguenti dati:

– nome e cognome dello studente che ha conseguito la valutazione di 100 o 100 e lode alla maturità

– nome ed indirizzo della scuola, classe e sezione

– foto del tabellone degli esiti finali (formato jpg)

– numero di telefono di riferimento (solo per uso della redazione)

– Foto dello studente (con autorizzazione alla pubblicazione).

La segnalazione (documentata come descritto qui sopra) può essere inviata alla Tecnica della Scuola dai genitori ma anche dallo stesso studente (se maggiorenne).

Come già accaduto negli anni passati, pubblicheremo solo i nomi di coloro che invieranno la documentazione completa.

Occhio alla privacy

E’ importante sottolineare che, i dati inviati saranno trattati in conformità al Regolamento europeo (GDPR 2016/579).

Per questo motivo, per partecipare a “100 alla maturità” è necessario che il genitore dello studenti o chi ne fa le veci o lo stesso studente se già maggiorenne, dovrà fornire il proprio consenso per la pubblicazione delle foto e al trattamento dei dati personali.

I dati personali verranno rimossi in modo sicuro in conformità alle nostre regole sulla conservazione e la cancellazione dei dati dopo il 31 agosto 2019.

Per saperne di più, visita la nostra pagina di informazioni GDPR.