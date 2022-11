Risorse alle paritarie, mai così tante. Sinopoli (Flc Cgil): “pronti a mobilitarci”

Una cifra mai vista, con i 70 milioni stanziati dal nuovo governo, arriva a 620 milioni la somma per le scuole paritarie, dopo i 550 milioni del governo Draghi. La Flc Cgil però non ci sta e si dice pronta alla mobilitazione:

“Una cifra esagerata, soprattutto considerato il taglio alla rete degli istituti, nelle scuole paritarie si investe, in quella pubblica no – afferma Francesco Sinopoli, segretario generale Flc Cgil a ‘La Stampa’ – riteniamo questa manovra sbagliata e siamo pronti a mobilitarci”.

Risorse che sono raddoppiate, considerando che nel 2012 venivano attribuiti 280 milioni alle paritarie.

Ancora Sinopoli: “I 150 milioni sono per il triennio scaduto, nella legge di bilancio manca il finanziamento dei contratti collettivi nazionali di lavoro del triennio in corso, se non lo si fa i salari continuano a restare al palo, altro che aggancio con gli stipendi europei. Il taglio alla rete scolastica nazionale è una delle cose più gravi, colpisce gli istituti e produrrà un esubero tra i dirigenti. Il punto è che questa riduzione di spesa incide nelle aree più fragili”.