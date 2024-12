Rissa tra studenti fuori dalla scuola, il video diventa virale e vengono identificati i protagonisti

Una lite tra due quindicenni, avvenuta il 12 dicembre nei giardinetti vicino a un Istituto di Piacenza, è degenerata in un’aggressione con un coltello. La vicenda, scatenata forse da un apprezzamento rivolto a una ragazza, si è consumata sotto gli occhi di un gruppo di coetanei: alcuni hanno filmato la scena, altri sono rimasti spettatori, limitandosi a mormorare avvertimenti sulla polizia.

Come riporta il Corriere, durante lo scontro, un terzo ragazzo è intervenuto colpendo con due fendenti uno dei litiganti. Solo dopo l’aggressione, alcuni studenti sono intervenuti per placare gli animi e separare i coinvolti. Le immagini riprese dai cellulari hanno permesso alle forze dell’ordine di identificare rapidamente i protagonisti.

La vittima, ferita ma non in condizioni gravi, si è allontanata a piedi per raggiungere una fermata dell’autobus, dove è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Nel frattempo, la polizia e i carabinieri hanno presidiato la zona, avviando indagini coordinate dalla Procura per i Minori di Bologna.

La dirigente scolastica dell’Istituto ha dichiarato che la scuola monitora da tempo segnali di disagio giovanile. “Abbiamo attivato percorsi curriculari e coinvolto le forze dell’ordine per azioni preventive, ma di recente abbiamo registrato episodi sempre più preoccupanti”.