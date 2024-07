Risultati Invalsi 2024, scuola primaria spaccata in due: al Sud non si riesce a garantire uguali opportunità a tutti

Risultati Invalsi 2024, scuola primaria spaccata in due: al Sud non si...

La scuola primaria non riesce ad andare oltre il solito gap di apprendimento tra Nord e Sud e nel Mezzogiorno non si riesce a garantire uguali opportunità a tutti: questo quanto emerge dal Rapporto Nazionale INVALSI 2024 presentato oggi alla Camera dei deputati, nella Sala della Regina, alla presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, del presidente INVALSI Roberto Ricci e della Responsabile Prove nazionali INVALSI Alessia Mattei.

Rapporto Invalsi 2024, scuola primaria: prime inversioni di tendenza

Nella scuola primaria i risultati mostrano segnali di ripresa, seppur modesti, soprattutto in Matematica. In particolare, la percentuale di studenti di II primaria che raggiungono almeno il livello base è in crescita:

Italiano : il 67% degli studenti raggiunge almeno il livello base (in calo rispetto al 69% del 2023).

: il 67% degli studenti raggiunge almeno il livello base (in calo rispetto al 69% del 2023). Matematica: il 67% degli studenti raggiunge almeno il livello base (in aumento rispetto al 64% del 2023).

Per la quinta primaria, i risultati sono più differenziati:

Italiano : il 75% degli studenti raggiunge almeno il livello base (in leggero aumento rispetto al 74% del 2023).

: il 75% degli studenti raggiunge almeno il livello base (in leggero aumento rispetto al 74% del 2023). Matematica : il 68% degli studenti raggiunge almeno il livello base (in aumento rispetto al 63% del 2023).

: il 68% degli studenti raggiunge almeno il livello base (in aumento rispetto al 63% del 2023). Inglese: risultati significativamente migliorati, con il 95% degli studenti che raggiungono il livello A1 in Reading e l’86% in Listening.

In sintesi, ci sono evidenti differenze tra italiano e matematica tra Nord e Sud. E queste differenze permangono di solito fino alla quinta primaria. Per quanto riguarda l’inglese, c’è un’incoraggiante crescita, anche superando i valori pre-pandemici.

Le criticità

Insomma, la scuola primaria nel Mezzogiorno fatica maggiormente a garantire uguali opportunità a tutti, con evidenti effetti negativi sui gradi scolastici successivi. Già a partire dal ciclo primario si evidenzia una considerevole differenza di opportunità di apprendimento in Matematica che si riverbera anche sui gradi scolastici successivi e interamente a svantaggio delle regioni meridionali.

La differenza tra le scuole e le classi delle scuole nelle varie aree territoriali del Paese è molto forte soprattutto al Sud e in Matematica. L’indicatore di equità vede una differenza rilevante tra Reading e Listening inglese e tale diversità si riscontra in modo uniforme in tutto il Paese, mentre, in particolare per il Mezzogiorno, si osserva una forte diversità di opportunità nei risultati di Matematica.