Ritorno a scuola il 7 gennaio? Probabile ok della conferenza Stato-Regioni

Via libera alla riapertura delle scuole dal 7 gennaio. Secondo indiscrezioni, la Conferenza Unificata di oggi Stato-Regioni, dovrebbe dare il via libera alla riapertura, in una prima fase con una presenza di studenti del 50%.

Questa percentuale potrà poi aumentare via via se ci saranno le condizioni. Più articolata pare sia la mediazione sul nodo trasporti pubblici riguardo gli orari di ingresso degli studenti. Data per certa la presenza della ministra Azzolina alla conferenza.

Ecco cosa leggiamo sul sito del Governo:

La Conferenza Unificata è convocata, in seduta straordinaria, per mercoledì 23 dicembre 2020, alle ore 15.30 e si terrà in collegamento con modalità di videoconferenza dalla Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8 in Roma, per esaminare il seguente ordine del giorno:

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul Documento di “Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021”. (ISTRUZIONE) Codice sito 4.2/2020/28 – Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca.