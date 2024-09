Ritorno a scuola: il problema del peso eccessivo degli zaini e i consigli degli esperti

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, per milioni di studenti italiani si ripropone il problema del peso eccessivo degli zaini. Gli esperti avvertono che zaini troppo pesanti possono mettere a rischio la salute della schiena dei ragazzi.

Andrea Bernetti, vicepresidente della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER), sottolinea a Rainews che il peso dello zaino non dovrebbe superare il 15% del peso corporeo dello studente. Tuttavia, spesso questa soglia viene superata, con potenziali conseguenze negative per la postura e la colonna vertebrale. Anche se un carico eccessivo non causa automaticamente patologie, aumenta i rischi per la salute muscolo-scheletrica.

I consigli per prevenire problemi alla schiena

Gli esperti suggeriscono soluzioni pratiche: un’idea sarebbe permettere agli studenti di lasciare parte dei libri a scuola, utilizzando armadietti come nel sistema scolastico anglosassone. Inoltre, molte scuole stanno digitalizzando il materiale didattico, riducendo così il peso degli zaini.

Per i più piccoli, è consigliabile l’uso di zaini trolley. Se invece si opta per lo zaino sulle spalle, è importante scegliere modelli con schienale semi-rigido e bretelle larghe, ben regolate per evitare pressioni eccessive sulle spalle. Questi semplici accorgimenti possono fare la differenza nel prevenire dolori alla schiena e altri problemi posturali.