RSU 2025 vota FENSIR: per la scuola e nella scuola con trasparenza, efficienza e responsabilità

Si comunica che con la sottoscrizione dell’Accordo sulla definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) del personale, e come organizzazione sindacale avendone aderito formalmente lo scorso 5 dicembre 2024 (allegato 1), è stata fissata, dalla data odierna, l’inizio delle procedure elettorali per la costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria di Istituto.

LE VOTAZIONI AVVERRANNO NEI GIORNI 14, 15 E 16 APRILE 2025.

Il nostro impegno vuole essere molto incisivo perché siamo convinti che una RSU con chiari “diritti” negoziali, sia un momento irrinunciabile di coinvolgimento del personale nelle scelte organizzative dell’Istituto a tutela dei propri diritti professionali ed economici.

La RSU deve divenire sempre di più un solido “ponte” di collegamento tra le esigenze dei personale e le richieste dell’Amministrazione rappresentato dal Dirigente Scolastico e contestualmente conquistare la massima capacità contrattuale e propositiva in un momento, quello attuale, in cui sembrano calare sulla scuola scelte programmatiche e legislative, con annessi “benefici” economici temporanei che lasciano al contempo una scia di iniziative che dal dopo PNRR molto probabilmente si fermeranno o saranno notevolmente ridimensionate.

È giunto il tempo di ottenere il giusto riconoscimento economici e professionale calibrato non solo su progetti estemporanei e o limitati nel tempo, ma che abbiano carattere di continuità. TalI istanze devono partire dalla base, dalla Scuola di servizio fino al Nazionale: aiutaci a realizzare questo progetto di giustizia, equità e continuità.

“Unicità nella specificità” è il nostro slogan. Il nostro Sindacato si caratterizza per la valorizzazione delle singole professioni all’interno della Scuola: docenti, personale ATA, insegnanti di religione cattolica. La FeNSIR si basa su valori quali serietà, dedizione, trasparenza, libertà, coraggio, innovazione e intraprendenza: per la scuola e nella scuola con trasparenza, efficienza e responsabilità. Inoltre vogliamo essere come una “matita che si consuma nel servizio”: nel servizio ai docenti, al personale ATA, ai docenti di religione e ai DSGA” per una scuola efficiente, per creare relazioni efficaci; opportunità concrete per una scuola vera e obiettivi a lungo termine.

Nelle imminenti elezioni RSU confidiamo nella vostra collaborazione, creando una lista e chiedendone il voto al personale della tua scuola. Non è necessario essere iscritti al nostro sindacato per potersi candidare ma condividere gli stessi ideali: un sindacato che dia voce alle istanze di tutti con coraggio. Se sei un docente o personale ATA/DSGA di ruolo o a tempo determinato al 30/06 o 31/08 puoi candidarti nella lista Fensir.

CREA LA TUA LISTA, inquadra il QR e scarica la documentazione

Ti contatteremo per proseguire con la presentazione della documentazione e sapremo ringraziarti del servizio nella tua scuola con FeNSIR. Oppure scrivici a [email protected] o chiamaci (in orario pomeridiano) al numero 0350460151.

Ti ringraziamo fin da subito per la tua disponibilità e ti auguriamo buon lavoro.

La Segreteria Nazionale FeNSIR

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO