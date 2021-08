Ruolo e supplenze da GPS, le due procedure non saranno separate

È ormai imminente la pubblicazione della circolare relativa al conferimento delle supplenze per l’a.s. 2021/22.

Nel corso dell’incontro conclusosi da poco con le Organizzazioni sindacali, il Ministero dell’Istruzione ha infatti fatto sapere che domani, 4 agosto, si svolgerà l’informativa riguardante proprio la circolare ministeriale, che detterà le regole per le assunzioni a tempo determinato da GPS.

La procedura delle supplenze, ha comunicato il Ministero, non potrà però essere divisa da quella delle assunzioni in ruolo previste dal Decreto Sostegni bis.

Ricordiamo che il Sostegni bis, convertito in legge 106/2021, prevede i seguenti requisiti per il reclutamento a tempo indeterminato da GPS:

Posto comune – Inserimento in I fascia e requisito di servizio di almeno 3 annualità su posto comune nella scuola statale negli ultimi dieci anni (vale anche l’anno in corso)

Posto di sostegno – Inserimento in I fascia e possesso del titolo di specializzazione (non è richiesto il requisito di servizio).

Coloro che sono in possesso dei suddetti requisiti, potranno dunque presentare domanda per l’assunzione: in particolare, sui posti residuati dopo le immissioni in ruolo ordinarie, si procederà al conferimento delle nomine a tempo determinato agli aventi titolo, che durante l’a.s. 2021/2022 svolgeranno il percorso annuale di formazione e prova. Dopo la valutazione positiva del percorso di formazione e prova, gli interessati dovranno affrontare una prova disciplinare finale, che, se superata, determinerà l’assunzione in ruolo. Il giudizio negativo in esito alla prova disciplinare comporterà invece la decadenza dalla procedura, con impossibilità di trasformare a tempo indeterminato il contratto; il servizio prestato sarà comunque valutato quale incarico a tempo determinato.

In conclusione, ritornando alla procedura che sarà attivata a breve, sia per l’assunzione in ruolo dal Sostegni bis (da GPS I fascia), sia per i contratti a tempo determinato si utilizzerà l’istanza on-line Polis, che dovrebbe essere attivata dal 5 al 16 agosto 2021, in modo da poter garantire, secondo il cronoprogramma del Ministero, le assegnazioni dei contratti entro il 31 agosto. La pubblicazione delle sedi disponibili avverrà, sempre secondo le anticipazioni del MI, il 10 agosto.