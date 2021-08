Istanze online Gae e Gps per le supplenze: si parte il 5 agosto

Ancora in corso l’incontro tra Ministero dell’istruzione e sindacati che ha per oggetto le procedure di assunzione da GPS.

Durante la riunione il Ministero ha stabilito che la presentazione delle domande da Gae e GPS per le supplenze (I e II fascia) avverrà da giovedì 5 agosto con scadenza entro il 16 agosto.

Al termine dell’incontro i sindacati si sono detti insoddisfatti per le criticità che permangono, anche se si riconosce che sono stati fatti passi in avanti, ma solo parziali. Domani, 4 agosto, nuova convocazione dei sindacati al Ministero sulla circolare delle supplenze, che dovrebbe essere nota tra oggi e domani.

Va ricordato che la riunione è stata convocata in seguito alla mancata pubblicazione sulla piattaforma delle Istanze OnLine del Ministero dell’istruzione, del modulo di compilazione per l’immissione in ruolo (da I fascia GPS e relativi elenchi aggiuntivi) e per gli incarichi di supplenza fino al 30 giugno o fino al 31 agosto (da GaE e GPS I e II fascia).

Inoltre, durante l’incontro è stato stabilito che: