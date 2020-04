Il sindaco di Milano Giuseppe Sala: orari scaglionati in futuro all’apertura delle scuole

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video registrato da Palazzo Marino, dichiara che occorre da oggi, per il Covid-19, immaginare il futuro diverso, per esempio pensando a scuole che alla mattina aprano a orari scaglionati per ridurre la presenza contemporanea di persone e l’inquinamento.

Evitare traffico e inquinamento

“La scuole alla mattina aprono più o meno alla stessa ora e in quella fascia oraria le strade sono piene, le macchine sono incolonnate, il peggio per l’inquinamento. Ovviamente questo ha un senso: si portano i bambini a scuola e poi si va al lavoro, ma non è immaginabile che invece si scaglioni un po’ l’orario di apertura rendendo diverso il traffico e quindi l’inquinamento?”.

“Nessuno ha la bacchetta magica e la politica deve prendersi le proprie responsabilità, ma la politica che presume di sapere tutto e pretende di essere l’unico istituto di indirizzo delle nostre vite sbaglia profondamente, per questo troverò le formule per coinvolgere i cittadini in questa riflessione su come vogliamo sia il nostro futuro”.