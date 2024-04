Salone del libro 2024, programma completo e info utili

Care e cari insegnanti, siamo felici di comunicarvi che sono disponibili tutte le informazioni sul programma per le scuole e per i docenti del prossimo Salone Internazionale del Libro di Torino, Vita Immaginaria, che si terrà da giovedì 9 a lunedì 13 maggio 2024 al Lingotto Fiere.

Come sempre vi aspettiamo al Bookstock, che, grande novità di quest’anno, sarà collocato nel nuovo padiglione 4 e in parte del 3. Ospiterà 10 laboratori, 3 sale e la grande Arena e sarà il fulcro del protagonismo giovanile, della sperimentazione e dello scambio tra generazioni. I giovani che hanno curato alcune bibliografie a tema (Nuove tecnologie, intelligenza artificiale, benessere, empowerment femminile, lavoro e futuro dei giovani) vi aspettano alla Biblioteca delle Passioni. Per i più piccoli sarò come sempre presente lo spazio Nati per leggere. Con i vostri studenti, però, potrete anche scoprire il Salone in tutta la sua interezza: oltre 100.000 mq di spazi che ospitano circa 1000 editori (dai grandi gruppi ai piccoli indipendenti con tutti i loro cataloghi).

Non dimenticate di visitare l’area fumetti, il Bosco degli scrittori, la Torre di libri di François Confino, gli stand di grandi media e della Rai, lo spazio della lingua ospite (il tedesco), lo stand delle Regione ospite (la Liguria) e delle altre regioni, l’area esterna per un momento di relax e di ristoro nella zona food, il Palco Live e la pista della Pinacoteca Agnelli sul tetto del Lingotto.





Tanti incontri per i più piccoli con grandi nomi come Jeff Kinney, o un appuntamento speciale con Luciana Littizzetto. Molti i laboratori negli spazi Arte, Fumetto, Scrittura, Scienza, Nati per Leggere, Lettura o ancora l’Escape Room dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sulle particelle elementari.

Per i più grandi, gli incontri con i curatori e le curatrici di sezione Francesco Costa, Alessandro Piperno, Melania Mazzucco e Francesco Piccolo.

Due le inaugurazioni dello spazio Bookstock: Maurizio Maggiani con un dialogo sulla memoria con il suo La memoria e la lotta. Calendario intimo della Repubblica (Feltrinelli) e a seguire Per molti anni da domani, un dialogo sui diritti, la pace, il clima, l’Europa e il suo futuro secondo e con i giovani.

Vi ricordiamo che ogni docente potrà prenotare un massimo di 2 attività per la sua classe (eventi e laboratori), consigliamo quindi che per ogni classe ci sia un docente registrato sulla piattaforma SalTo+.



Vi aspettiamo tutti alla XXXVI edizione del Salone!

L’Ufficio Scuola del Salone del Libro è a vostra disposizione per chiarimenti e assistenza

tecnica ai seguenti contatti: [email protected]; +39 339 8182632 | + 39 331 4052153 |

+39 331 7870637 | +39 011 89 04419 | +39 0118904420 | +39 011 19700801 int. 4.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO