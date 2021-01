Salvini: “Berlusconi presidente della Repubblica”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Non è l’Arena’ su La7, non esclude l’ipotesi che il prossimo Presidente della Repubblica possa essere Silvio Berlusconi, ma, precisa: “Ma non ne abbiamo parlato ancora nei recenti vertici del centrodestra. “Se poi mi si chiede se potrebbe andare a fare il Presidente della Repubblica, assolutamente sì”.

Il suo “no” invece è rivolto al “governo minestrone, non tiriamo a campare, bisogna dare la parola gli italiani. Se hai due visioni diverse come fai a metterle insieme? Non posso andare al governo con una sinistra che la pensa in maniera diametralmente diversa dalla mia”.

Non riusciamo a immaginare Silvio Berlusconi presidente della Repubblica, ma per Matteo Salvini è una ipotesi concreta, anzi da vagliare e discutere con tutto il centro destra. Considerato fra l’altro che l’elezione del nuovo capo dello Sato è prevista per il gennaio 2022, se scatteranno le elezioni anticipate, come chiede il centro destra, sarà il nuovo governo a eleggerlo.