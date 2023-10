Salvini e la Lega vogliono lezioni antiterrorismo a scuola, riproposto disegno di legge del 2020

In risposta alla costante minaccia del terrorismo, la Lega sta nuovamente chiedendo che le scuole siano pronte a gestire e difendersi da possibili attacchi terroristici. La recente crisi in Medio Oriente ha riacceso le preoccupazioni per la sicurezza in Europa.

Un ritorno al passato legislativo

I senatori italiani del partito Lega hanno riproposto un disegno di legge del 2020, con l’obiettivo di garantire che studenti e insegnanti siano adeguatamente preparati a reagire in caso di attacchi terroristici nelle istituzioni scolastiche. Questa preparazione comprende corsi di formazione annuali e esercitazioni

Una misura a tutela di ogni livello scolastico

La proposta della Lega copre tutte le scuole, dalle elementari alle superiori, e include non solo misure preventive ma anche dettagliati protocolli operativi. Si ispira al modello israeliano, che il partito ritiene abbia creato una “risposta immunitaria naturale” al terrorismo, grazie a una stretta collaborazione tra i cittadini e le istituzioni.

Pianificazione operativa e collaborazione istituzionale

Il disegno di legge, con Massimiliano Romeo come principale promotore, prevede un sistema di allarme immediato e un piano operativo in caso di attacco a una scuola, che coinvolge il Ministro dell’Interno, il Ministro dell’Istruzione e il Ministro della Difesa. Tra le misure proposte c’è la nomina di un coordinatore per la sicurezza in ogni istituto scolastico e la creazione di un elenco di numeri di contatto per i presidi scolastici, disponibile per la Polizia e i Carabinieri.

Formazione e preparazione per tutti

Inoltre, il piano prevede la formazione per insegnanti e studenti, linee guida per i dirigenti scolastici e i genitori, nonché esercitazioni simili alle simulazioni di incendi o evacuazioni a seguito di minacce di bomba.

Copertura finanziaria tramite il fondo di emergenza

L’importo stimato per attuare queste misure è di circa un milione di euro, che verrebbe coperto dal fondo di emergenza.