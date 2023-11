Salvini: “Non si può fermare il Paese per 24 ore. Precettiamo”

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in riferimento agli scioperi annunciati per i prossimi mesi, in occasione dell’assemblea nazionale della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (Cna), ha dichiarato: “Guai a mettere in discussione il diritto allo sciopero, ma non può fermare il Paese per 24 ore”.

E poi, riferendosi allo sciopero previsto per il 17 novembre, ha aggiunto: “Se i sindacati aderiranno alle richieste della Commissione di garanzia” sul contingentamento dello sciopero “bene, altrimenti c’è lo strumento della precettazione e vedremo di essere conseguenti”.

Come è infatti noto, venerdì 17 novembre, è stato indetto da più sigle sindacali lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati contro molte delle misure inserite nella legge di Bilancio, dal taglio delle pensioni future dei dipendenti pubblici ai salari e ai contratti del mondo della scuola.

Incroceranno così le braccia i dipendenti della scuola, dell’università, i medici e chi lavora nei trasporti.