Save the Children: in Mali su un milione di bambini un terzo non va a scuola

Save the Children: in Mali su un milione di bambini un...

L’organizzazione internazionale per la difesa dei diritti dell’infanzia Save the Children afferma che oltre 100.000 bambini sono stati sfollati nel recente conflitto in Mali.

Su un milione di bambini, inoltre, un terzo non va a scuola a causa della chiusura degli edifici scolastici per l’insicurezza nel paese. L’organizzazione a tutela dei bambini ha poi dichiarato che un quinto della popolazione del Mali ha ora bisogno di sostegno umanitario.

Il terrorismo

C’è stata infatti un’impennata di scontri locali nel Mali settentrionale e centrale, mentre le violenze di matrice terroristica stanno aumentando in tutto il Sahel.