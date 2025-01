Scambi di messaggi hot tra docente e alunna tredicenne: prof indagato per adescamento di minore

Scambi di messaggi hot tra docente e alunna tredicenne: prof indagato per...

Una notizia che lascia davvero interdetti: un professore di una scuola media in provincia di Ferrara avrebbe scambiato messaggi non consoni con una sua alunna di 13 anni. Le chat sono state analizzate dagli inquirenti tanto da avviare un’indagine che sta per concludersi con la richiesta di rinvio a giudizio con l’accusa di adescamento di minore nei confronti del docente.

Come riporta Corriere Universitario, le indagini dei carabinieri hanno rilevato che i messaggi scambiati, nell’arco di un mese, fossero a sfondo erotico con il racconto di fantasie sessuali da parte del docente. Come riporta l’edizione de il Resto del Carlino, dal 7 novembre ai primi di dicembre sarebbero stati oltre 10mila i messaggi scambiati tra i due. Nel capo di imputazione si legge che l’indagato “approfittando del ruolo di docente, attraverso una condotta complessiva improntata a condizionare la volontà della minore, affidata alla sua cura e istruzione, l’avrebbe indotta a compiere atti di natura sessuale, prospettandole, di persona o tramite messaggi, le sue fantasie erotiche”.

Inoltre, sono state anche riscontrate videochiamate e telefonate per ore e ore. Al momento, però, non sarebbero emersi elementi di natura pedopornografica o immagini vietate della parte offesa. Così come sono stati esclusi atti sessuali di ogni tipo.