Scelta 150 preferenze GPS, il Ministero anticipa i tempi. Dal 2 al 16 agosto

Mentre eravamo in diretta per dare le ultime notizie su immissioni in ruolo, mobilità annuale e GPS, è arrivata la notizia che il Ministero aprirà l’area delle Istanze OnLine per la scelta delle 150 preferenze per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche dal 2 al 16 agosto.

Scelta delle sedi per le GPS

Quindi a partire dal 2 agosto e fino al 16 agosto dovrebbe aprirsi l’area telematica su Istanze OnLine per la presentazione delle istanze di preferenza GPS per l’anno scolastico 2022-2023. Gli incarichi di supplenza da GPS dovrebbero essere definiti quindi entro il 31 agosto 2022. Le disponibilità delle sedi potranno comunque essere note non prima del 10 agosto per i posti comuni e qualche giorno dopo per i posti di sostegno.