Scelta delle 150 preferenze per chi è inserito in GaE e GPS, diventa una procedura fondamentale se si vuole avere un incarico al 31/08 o 30/06

Una aspirante supplente da GPS ci chiede cosa accade in caso non si faccia la scelta delle 150 preferenze per l’anno scolastico 2024-2025. Vengono confermate le scelte già fatte per l’anno scolastico 2023/2024? Nel caso di inserimento delle preferenze si viene nominati d’ufficio in una qualsiasi scuola della provincia di inserimento delle GPS?

Importante fare la scelta delle 150 preferenze

È utile sapere che chi non dovesse compilare la procedura delle 150 preferenze, che presumibilmente dovrà essere effettuata nella prima metà di agosto, non potrà avere supplenze fino al 31 agosto 2025 o fino al 30 giugno 2025 dalle GPS o dalle GaE. In buona sostanza non è sufficiente essere inseriti in GaE o in GPS per avere una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche da queste graduatorie, ma è condizione necessaria compilare e inoltrare pure la procedura della scelta delle 150 preferenze.

Tipologia di preferenze da scegliere

Nella scelta delle preferenze abbiamo due tipi di preferenza: quella puntuale e quella sintetica. La preferenza puntuale è riferita ad un codice meccanografico di una scuola X, mentre la preferenza sintetica è riferita a tutte le scuole presenti in un distretto oppure a tutte le scuole presenti in un comune. Abbiamo quindi due tipologie di preferenze sintetiche, preferenza distretto e preferenza comune. A volte le preferenze sintetiche di un distretto, contengono al suo interno diversi codici comunali della provincia scelta.

Preferenza sintetica Provincia

Più volte i sindacati, negli incontri informativi con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, hanno chiesto che tra le scelte sintetiche previste nelle 150 preferenze fosse aggiunta anche la scelta dell’intera Provincia. In buona sostanza i sindacati vorrebbero che le preferenze sintetiche fossero tre: 1) COMUNE; 2) DISTRETTO; 3) PROVINCIA. Tale richiesta nasce dal fatto che in alcune province metropolitane, tipo Roma, esistono 19 distretti, per chi ha l’accesso a 7 classi di concorso e vuole diversificare per tipologia di contratto le scelte, servirebbero almeno 300 preferenze per non risultare rinunciatari di qualche scelta mancante. Con l’inserimento della preferenza sintetica Provincia, tutti gli aspiranti potrebbero presentare l’istanza senza risultare mai rinunciatari per non avere inserito tutte le preferenze possibili. Attendiamo di sapere, dopo l’informativa del MIM ai sindacati, se nell’algoritmo delle preferenze verrà inserita la novità della preferenza sintetica “Provincia”.