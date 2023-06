Scelta delle 150 preferenze per GaE e GPS, si faranno molto probabilmente nelle ultime due settimane di luglio

L’anno scorso la procedura della scelta delle 150 preferenze per gli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche per chi è inserito in GaE e GPS, compresi gli elenchi aggiuntivi, era stata fissata dal 2 al 16 agosto. Quest’anno la medesima procedura, anche se con qualche novità nella compilazione, sarà effettuata nelle ultime due settimane di luglio. Data presumibile, ma ovviamente da confermare, dal 18 luglio all’1 agosto 2023.

Scelta delle preferenze può essere puntuale o sintetica

La scelta delle preferenze può essere una scelta puntuale, ovvero che si riferisce ad una singola scuola, ma può essere anche una scelta sintetica, ovvero che si riferisce a tutte le scuole di un intero comune o a tutte le scuole di un intero distretto. Quindi la scelta di preferenza sintetica è riferita ai comuni della provincia in cui si è inseriti in GaE o in GPS, oppure ai distretti che raggruppano più comuni della medesima provincia di iscrizione. In buona sostanza con una decina di scelte dei distretti, si riesce a coprire, per una data classe di concorso, l’intera provincia.

Tipologia di contratto

In ogni preferenza espressa, l’aspirante alla supplenza, potrà indicare anche la tipologia di contratto che desidera. Quindi potrà indicare contratti annuali con scadenza il 31 agosto 2024, oppure i contratti fino al termine delle attività didattiche con scadenza il 30 giugno 2024. È possibile inserire in una stessa preferenza entrambe le tipologie di contratto, ma è anche possibile ripetere la stessa preferenza due volte, prima per i contratti al 31 agosto e poi per i contratti al 30 giugno. Per essere più precisi, l’aspirante alle supplenze, potrebbe decidere l’ordine di preferenza per tipologia di contratto, inserendo prima tutte le preferenze con contratto al 31 agosto e poi ripetendole successivamente per tipologie di contratto al 30 giugno.

Si possono chiedere anche spezzoni

Tra le opzioni esprimibili c’è anche quella di richiedere uno spezzone orario superiore alle 6 ore, ma per il 2023/2024 non sarà possibile indicare il minimo delle ore di spezzone e il massimo, come avveniva negli anni passati. Ma l’opzione sarà quella di potere scegliere solamente la voce spezzone, senza potere indicare da minimo 7 ore a massimo 17, oppure da minimo 12 a massimo 15. Viene definitivamente eliminata l’opzione di oscillazione degli spezzoni. Invece resta l’opzione del completamento orario su medesima disciplina o anche su altra disciplina in cui si è inseriti in graduatoria.Sarà anche possibile il completamento orario su base territoriale, ovvero su comune o comuni, su distretto o distretti. Tutti gli spezzoni si intendono incardinati con contratto al 30 giugno 2024.

Inserimento delle preferenze anticipato a luglio

Per i numerosissimi aspiranti alle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, che ogni anno raggiungono cifre intorno alle 200 mila unità, ricordiamo che la scelta delle 150 preferenze, prevista ogni anno per il periodo delle prime due settimane di agosto, per quest'anno verrà anticipata, quasi sicuramente, nelle ultime due settimane di luglio.