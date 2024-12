Schettini e il discorso all’alunno che ha preso cinque: “Tu vali come chi ha otto e nove. Il punto è che ti sei accontentato”

Il docente di fisica Vincenzo Schettini, volto de La Fisica Che Ci Piace, ormai personaggio pubblico dopo essere sbarcato su Rai2 con il programma La Fisica dell’Amore, ha pubblicato un video su Instagram in cui si è mostrato mentre parla con un ragazzo che ha preso cinque come voto.

“Tu ti senti di valere cinque”

Ecco come ha incalzato lo studente: “Tu vali come chi ha otto e nove. Perché ti devi accontentare? Studiando in maniera molto più forte e orgogliosa avresti potuto prendere otto. Il punto è che ti sei accontentato. Non vi accontentate! Una materia rappresenta una sfida per la tua mente”.

“Tu avresti potuto prendere un otto oggi, mi domando, perché no? Perché tu ti valuti da cinque, sei, ti senti di valere cinque. Ma tu non vali quello”, ha concluso.

Voti bassi o alti a inizio anno, Schettini: chi va bene non deve sentirsi Einstein, chi va male non deve sentirsi in difetto

Non è la prima volta che Schettini parla di voti a scuola. Qualche tempo fa si è ripreso mentre era in classe e parlava con uno studente, consigliandogli cosa fare per affrontare una prima interrogazione insufficiente.

Ecco le sue parole: “Il fatto che tu sia andato male oggi è una fortuna: sai perché? Perché in questo momento tu puoi prendere la situazione in mano. Se io ti avessi chiamato tra quindici lezioni tu avresti preso ancora meno come voto e avresti affrontato male il compito”.

“Prendi questa interrogazione insufficiente come una scrollata. Tirati su da questo cinque. Non voglio essere né troppo basso né troppo alto all’inizio dell’anno, perché chi va bene non si deve sentire Einstein e chi va male non deve sentire di avere qualche pezzo in meno. A te non manca assolutamente niente: lo studio, semplicemente lo studio. Mettiti a studiare e farai ancora meglio rispetto a tutti quanti”, ha concluso, lanciando un forte messaggio per tutti gli studenti, spesso schiacciati dai fallimenti.