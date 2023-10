Schlein sugli asili: “il Governo aumenti il fondo ‘zero-sei’ e faccia come Toscana ed Emilia”

La segretaria Pd Elly Schlein, parlando delle norme annunciate dal governo sugli asili-nido ha detto: “Il governo la deve smettere di mentire agli italiani. Ieri Giorgia Meloni, illudendo, ha annunciato in conferenza stampa un’ipotesi di gratuità dei nidi per il secondo figlio. Poi si sono auto-smentiti in serata chiarendo che avrebbero messo solo 150 milioni di euro in più sul bonus nidi, già esistente”.

“A parte la gravità di un governo che non dice la verità agli italiani e si auto-smentisce – generando pure confusione – aumentino il fondo nazionale sullo ‘zero-sei’ che hanno ridotto in questo anno di governo e prendano esempio da quelle regioni” come “la Toscana che sta rendendo veramente gratuito l’accesso ai nidi” e “l’Emilia Romagna che sta rendendo l’asilo nido gratis in montagna”. Insomma, “il governo si svegli anziché annunciare cose che non sta facendo”.