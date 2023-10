Scienze della Formazione Primaria: alla Link possono ancora accedere i candidati idonei non vincitori nelle selezioni di tutti gli Atenei italiani

Ancora aperte le iscrizioni, prorogate fino al 24 ottobre, al nuovo Corso di Laurea quinquennale a Città di Castello (Pg), abilitante per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella primaria. Basta aver sostenuto la prova con un punteggio non inferiore a 20. Borse di Studio per nati o residenti nelle province di Perugia, Terni, Arezzo e Pesaro-Urbino.

C’è tempo fino a martedì 24 ottobre per iscriversi al nuovo Corso di Laurea quinquennale in Scienze della Formazione Primaria che l’Università degli Studi Link ha attivato a Città di Castello, in provincia di Perugia. Dopo il decreto di accreditamento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, è stato pubblicato, infatti, un avviso per il completamento del contingente assegnato alla Link.

Potranno iscriversi al Corso di Laurea, abilitante per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, coloro che abbiano sostenuto la prova selettiva presso un’altra Università italiana risultando idonei ma non vincitori. “Il requisito essenziale – spiega il professor Emilio Greco, delegato del Rettore della Link alla Didattica – è aver sostenuto la prova e aver ottenuto un punteggio non inferiore a 20”.

Il Corso di Laurea è strutturato in modo da formare insegnanti preparati e motivati in un ambiente di studio moderno e dinamico, lontano dai pericoli delle grandi città, con docenti specializzati nelle varie materie, pronti a dedicare a ogni studente tutto il tempo e l’attenzione di cui necessita. Sono previste, inoltre, Borse di Studio annuali del valore di 500 euro e di 1.000 euro per i nati o residenti nelle province di Perugia, Terni, Arezzo e Pesaro-Urbino.

Il professor Greco ricorda che “gli interessati che fossero già laureati, dopo l’iscrizione, possono chiedere l’abbreviazione del corso al fine di accedere, a seconda della loro carriera pregressa, direttamente al secondo o terzo anno del Corso di Laurea in Scienza della Formazione Primaria”.

Chi è in possesso dei requisiti richiesti e desidera iscriversi al corso, può inviare sul sito di Ateneo A QUESTO LINK la propria manifestazione di interesse.

