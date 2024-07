Scioglimento riserva GPS I fascia, c’è tempo fino alle ore 23.59 del 10 luglio per confermare i titoli conseguiti entro il 30 giugno

Entro le ore 23.59 di oggi, 10 luglio, sono disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella I fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze relative ai posti comuni e di sostegno, a seguito del conseguimento, entro la data del 30 giugno 2024, del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione sul sostegno e/o di differenziazione didattica e/o per sordomuti.

La possibilità è consentita dall’articolo 7, comma 4, lettera e), dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 e confermato con avviso del 4 luglio scorso.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >

GPS 2024/26 > Il percorso.