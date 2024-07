Scioglimento riserva Gps per chi è in I fascia in attesa di conseguire titoli: domande dall’8 al 10 luglio – PDF

Scioglimento riserva Gps per chi è in I fascia in attesa di...

Come rivelato dalle anticipazioni trasmesse al sindacato Anief da parte del Ministero dell’Istruzione, è stato pubblicato oggi, 8 luglio, sul sito INPA l’avviso di avvio della procedura di scioglimento delle riserve per i candidati che si sono inseriti in I Fascia GPS in attesa di conseguire l’abilitazione o la specializzazione. La procedura resterà aperta su Istanze OnLine dall’8 luglio fino al 10 luglio.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale INPA.

Chi potrà fare domanda?

I docenti che si sono inseriti con riserva nella prima fascia in attesa di conseguire l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2024, avranno due giorni di tempo per comunicare l’avvenuto conseguimento del titolo e confermare, in tal modo, l’inserimento a pieno titolo nella I Fascia delle GPS. A essere interessati a questa procedura sono non solo i docenti della scuola secondaria che stavano terminando il percorso da 30 CFU, ma anche gli specializzandi nel sostegno di tutti i gradi di istruzione e i laureandi in Scienze della Formazione Primaria.

Analogamente, i candidati potevano essere inseriti con riserva negli elenchi di prima fascia relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, nonché negli elenchi relativi agli istituti di cui all’articolo 67 del Testo Unico (specializzazione per le scuole speciali). La riserva sarà, invece, sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.

