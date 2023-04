Scioperi scuola: negli Usa sono inarrestabili le proteste del corpo docente per l’aumento salariale

La crisi globale dell’istruzione transita attraverso varie definizioni e problematiche, legate, prima di tutto, alla gestione corretta ed equa del capitale umano attraverso stabilizzazione, adeguamento salariale, procedure corrette di arruolamento, diritti da garantire al personale. Segue lo stato della didattica e la relativa spinta innovativa nel lungo periodo e digitalizzazione; non per ultimo lo stato, talvolta precario e vetusto, delle strutture scolastiche nel loro complesso. Los Angeles e tutto lo Stato della California sono interessati da proteste e dimostranze condotte dal personale scolastico, in assoluto disaccordo con le nuove politiche di pay rise ed adeguamento salariale. È stata annunciata, attraverso le numerose ed unite piattaforme sindacali presenti, un’ulteriore ondata di scioperi previsti per il mese di aprile.

Viene richiesto, tra le principali motivazioni a sostegno delle proteste, un adeguamento minimo pari ad almeno mille dollari mensili, dato che in California, così come in Ohio e Texas, il personale scolastico pubblico è soggetto ad una mobilità estrema che grava sui costi a carico del corpo docente (ricollocamento, affitto, trasporti). Gli impatti sull’istruzione sono risultati evidenti: chiusure anticipate, docenti assenti, scuole chiuse o con minimi servizi garantiti di supervisione delle attività.

Il caso californiano: proteste e scioperi in vista

I lavoratori del distretto scolastico unificato di Los Angeles hanno approvato un accordo di lavoro dopo uno sciopero di tre giorni il mese scorso su salari ed il personale che ha sospeso la didattica per gli studenti in uno dei più grandi sistemi scolastici del paese. L’accordo, che è stato votato questa settimana, aumenterebbe i salari del 30% per i lavoratori che vengono pagati in media 25.000 dollari all’anno, come indicato lo scorso sabato dal Capitolo Local 99 redatto dalla Service Employees International Union – o SEIU. Include anche un bonus di $1.000 per i dipendenti che hanno lavorato durante la pandemia di Covid-19 e maggiori benefici sanitari per le famiglie dei docenti. Il contratto deve ancora essere approvato dal consiglio di amministrazione del secondo sistema scolastico più grande del paese e sottoporsi ad un’attenta supervisione delle autorità competenti.

Il distretto scolastico ha dichiarato che il consiglio potrebbe votarlo in una riunione del 18 aprile prossimo. Migliaia di lavoratori sostenuti dagli insegnanti hanno scioperato il mese scorso e si sono radunati fuori dal quartier generale del distretto scolastico nel centro di Los Angeles tra trattative contrattuali in stallo. L’obiettivo era chiedere una migliore retribuzione e un aumento del personale per autisti di autobus, lavoratori della mensa, assistenti degli insegnanti e altri dipendenti del mondo dell’istruzione rappresentati dal sindacato in oggetto.

Verso la trattativa con le autorità: accordi in vista

Il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, ha ringraziato il distretto scolastico e il sindacato di provvedere a fare il possibile per il raggiungimento di un accordo atto a stabilizzare ed adeguare la retribuzione del corpo docente ed a non impattare ulteriormente la continuità didattica. “Dobbiamo continuare a lavorare insieme per affrontare l’alto costo della vita della nostra città, per aumentare le opportunità e sostenere maggiori finanziamenti per le scuole pubbliche di Los Angeles, che sono il fattore determinante più potente del futuro della nostra città”, ha affermato il democratico in una nota. Il SEIU ha dichiarato che molti membri del personale di supporto distrettuale vivono in povertà a causa della bassa retribuzione o dell’orario di lavoro limitato mentre lottano con l’inflazione e l’alto costo degli alloggi nella contea di Los Angeles ed in altre aree della California.

Il distretto scolastico serve più di mezzo milione di studenti della zona, una dimensione di iscrizione seconda solo al sistema scolastico pubblico di New York City. Il direttore esecutivo della SEIU, Max Arias, ha promosso i lavori sinora svolti come “un passo importante” per migliorare la retribuzione, gli orari e i benefici per i lavoratori che “sono stati lasciati indietro per troppo tempo”. Lo sciopero del mese scorso è arrivato anni dopo che l’attivismo del corpo docenti circa i diritti contrattualmente non garantiti è cresciuto in tutto il paese, dall’Oklahoma a Chicago alla stessa Los Angeles, mentre gli insegnanti hanno intrapreso azioni sindacali più aggressive per costringere i distretti a migliorare le condizioni di lavoro durante le trattative contrattuali. Nel 2019, decine di migliaia di insegnanti hanno lasciato le scuole di Los Angeles per sei giorni e hanno chiesto salari più alti, classi più piccole e più personale di supporto.