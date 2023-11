Sciopero 17 novembre, nella scuola dati (provvisori) sotto il 4% – PDF

Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noti i dati provvisori relativi allo sciopero di oggi, 17 novembre 2023.

Come si può notare dalla tabella allegata, il dato relativo al comparto Istruzione e Ricerca è del 3,85%. Al momento dunque i dati dicono che siamo sotto il 4%, ma si tratta, come detto, di rilevazioni provvisorie, che andranno aggiornate. Percentuale che comunque non dovrebbe discostarsi di tanto rispetto a questo numero.

I DATI PROVVISORI