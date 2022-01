Scopri i nuovi partner di ICOTEA!

Icotea è un istituto universitario e S.S.M.L. leader nel campo della formazione, che da sempre persegue l’obiettivo di migliorarsi ed evolversi nel tempo. L’attenzione verso i bisogni dei propri studenti è per ICOTEA un’opportunità di crescita unica e irripetibile e per tale motivo l’Istituto ha siglato nuove partnership. Le nuove collaborazioni con Formazione24H, Tommaso Barone e E-Converter sono un vantaggio ulteriore per i corsisti ICOTEA, integrando l’offerta già ampia e disponibile di servizi. Scopri di più sui nuovi partner di Icotea continuando a leggere!

Partnership con E-Converter

Innanzitutto ICOTEA ha stipulato una collaborazione con E-Converter, agenzia di Adattatori, Interpreti e Traduttori specializzata per le lingue italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Questa partnership consente agli studenti ICOTEA di richiedere gratuitamente suggerimenti pratici e pareri traduttivi allo staff E-Converter, composto dai docenti professionisti della S.S.M.L. ICOTEA. In più l’agenzia consente ai laureandi e laureati ICOTEA l’opportunità di svolgere stage gratuiti per mettere in pratica quanto appreso durante il corso di Laurea.

Partnership con Tommaso Barone

La collaborazione con Tommaso Barone è stata implementata per poter offrire servizi ancora più innovativi e vantaggiosi. Tommaso Barone è infatti fondatore e preside di ICOTEA, ma ricopre anche il ruolo esperto in Sicurezza e Igiene nel settore Scuola e Pubblica Amministrazione. Dal 1998 è RSPP in numerose scuole e PA italiane, ma collabora con altri Enti pubblici e Tecnici RSPP in qualità di SPP esterno. Per questi redige la modulistica e si occupa della formazione del personale in materia di prevenzione dai rischi nei luoghi di lavoro.

Tommaso Barone offre quindi ai corsisti ICOTEA due KIT completi, specifici per le Pubbliche Amministrazioni e per Liberi Professionisti che svolgono il ruolo di RSPP. I KIT comprendono la documentazione necessaria all’Istituzione per garantirne la sicurezza e i moduli riservati a RLS, Preposti e Addetti alle Emergenze. Vi è anche la possibilità di abbonarsi a Tommaso Barone, così da ricevere aggiornamenti in tempo reale e pareri normativi sulle novità legislative in materia.

Partnership con Formazione24H

La terza collaborazione è stata siglata conFormazione24H, Associazione Nazionale Italiana per professionisti che svolgono attività intellettuali non regolamentate. Le professioni tutelata da Formazione24H appartengono ai settori Mediazione, Interpretariato e Traduzione, Risorse Umane e Sicurezza sul lavoro. Associandosi si riceve la tessera di iscrizione, l’Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi e corsi di aggiornamento gratuiti per la propria professione. Infine grazie alla partnership con ICOTEA, il secondo anno di iscrizione è in regalo.

PUBBLIREDAZIONALE