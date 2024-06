Formazione e occupazione: una nuova alleanza tra scuola, università, ricerca e impresa

Si terrà lunedì 24 giugno alle 9.30 in via Caetani 32 a Roma la presentazione del libro “Investire sul capitale immateriale per la crescita, la competitività e l’occupazione, a cura di Mario Alì, consigliere del Centro Studi Americani, edito da Laterza.

Sarà l’occasione di un confronto su scuola, università, ricerca e impresa. Interverranno il rettore dell’Università Roma Tre Massimiliano Fiorucci, il segretario del dicastero della Congregazione dei Santi mons. Fabio Fabene, Gabriele Pelissero dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata e la rettrice dell’Università Sapienza di Roma Antonella Polimeni. Modera e coordina Roberto Natale, direttore Rai per la sostenibilità, conclusioni di Gianni Letta, presidente dell’associazione Civita.

Alle 12 approfondimenti sui saggi del libro con Cecilia Costa, ordinaria di sociologia dei processi culturali all’Università Roma Tre, Elisa D’Alterio, ordinaria di diritto amministrativo dell’Università di Catania, Luca Lantero, direttore generale Cimea, Emilio Piccione, professore emerito di ginecologia e ostetricia. Modera Mario Benedetto, docente di teorie e tecniche della comunicazione integrata e e dell’audiovisivo, conclusioni di Mario Rusconi, presidente Associazione Nazionale Presidi Roma.