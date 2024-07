Scorrimento graduatorie concorsi docenti, Valditara: “volontà di prorogarle e renderle ad esaurimento”

Si è svolta oggi presso la Camera dei Deputati, l’interrogazione a risposta immediata del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Tra gli altri argomenti, il ministro ha risposto sulle iniziative per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari per docenti di cui ai decreti dipartimentali n. 498 e n. 499 del 2020.

Ecco le dichiarazioni: “Si deve a questo Governo la volontà di prorogare le graduatorie dei concorsi, ora diventate a esaurimento dopo essere state pendenti. La priorità attuale imposta dal Pnrr è arrivare al target di 70mila assunzioni con più concorsi in un maggiore lasso di tempo entro giugno 2026. Assicuro che le graduatorie dei concorsi ordinari 2020 e 2022 continueranno ad alimentare le nomine in ruolo anche per il prossimo anno scolastico 2024/2025- Intendiamo far scorrere già da quest’anno le graduatorie degli idonei Stem del 2020 e del 2022. Gli ordini degli assunzioni saranno definiti da un decreto ministeriale. Rassicuro che la relativa procedura autorizzatoria è attualmente al vaglio del Mef”.

