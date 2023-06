Scossa di terremoto a Firenze dopo il test del messaggio di allerta pubblico IT-alert: in corso verifiche negli edifici

Pochi minuti fa oggi, 28 giugno, alle 12.19 in Toscana, nei pressi di Firenze, è stato registrato un terremoto con scossa di magnitudo 3.7 nel senese, epicentro a Poggibonsi secondo i rilievi Ingv, come riporta Fanpage.it.

L’ipocentro del fenomeno sismico è stato localizzato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ad una profondità di circa dieci chilometri. Cinque i comuni nel raggio di dieci chilometri dall’epicentro divisi tra provincia di Siena e Firenze, e latri otto sonno nel raggio di venti chilometri. La scossa di terremoto però è stata distintamente avvertita in tutta la Toscana.

Tutto è accaduto dopo l’arrivo del messaggio

La cosa curiosa è che tutto è avvenuto dopo che migliaia di cellulari di cittadini toscani hanno squillato dopo l’arrivo del messaggio di prova It Alert, che il Governo intende usare in casi di grave emergenza, proprio come i terremoti.

“Sono in contatto con la nostra sala operativa regionale per verificare la situazione a seguito del terremoto”, ha scritto sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani. Sicuramente anche le scuole saranno interessate da queste verifiche. La situazione è ancora in aggiornamento.