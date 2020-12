Scuola 7 gennaio: a Palermo pronto il piano operativo dei trasporti

Palermo si prepara alla riapertura delle scuole il 7 gennaio. La prefettura del capoluogo siciliano infatti, ha già pronto il piano operativo per la ripresa all’indomani delle feste, delle scuole secondarie di secondo grado.

Il piano prevede un potenziamento della linea di bus urbana che serve i principali plessi scolastici cittadini, con un incremento di 42 bus giornalieri in servizio. Potenziato anche il trasporto extra urbano con 131 corse aggiuntive, di cui 99 con autobus aggiuntivi.

In questo modo sarà possibile arrivare al 75% degli studenti in presenza, rispettando il 50% della capienza dei mezzi di trasporto. Dal 7 al 15 gennaio sarà rispettato il parametro iniziale del 50% degli studenti in presenza, come disposto dall’ordinanza del ministro della salute Speranza.

Definiti dunque, come si legge dal sito del ministero dell’interno, i raccordi tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità dei mezzi di trasporto.