Agevolazioni docenti e Ata, in arrivo la proroga dei benefit a tutto il 2024 e l’estensione a nuovi settori commerciali

Dal 9 ottobre scorso è attiva, nell’area riservata del MIM, la pagina con le agevolazioni promosse per consentire ai docenti, agli educatori, ai dirigenti scolastici, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola e del Ministero la fruizione di alcuni beni e servizi.

Le misure previste fanno parte di un piano di welfare che il MIM ha avviato e intende progressivamente potenziare.

Nella sezione dedicata il personale può visionare le agevolazioni attivate, con tutti i dettagli, ma anche scaricare l’attestazione che consente di poterne usufruire.

In proposito, il 22 dicembre 2023 si è svolto un incontro tra Ministero dell’Istruzione, e le organizzazioni sindacali per un’informativa e aggiornamento su tali agevolazioni.

Secondo quanto riporta la FLC CGIL, con riferimento alle convenzioni già attivate (con Trenitalia, Italo, Ita Airways, Aeroporti di Roma, Coldiretti) il Ministero ha informato che ci sono stati circa 242.000 accessi fino al 18 dicembre. È stato quindi comunicato che le convenzioni, in scadenza a fine dicembre, saranno tutte rinnovate per l’intero anno 2024 e che è prevista l’estensione delle agevolazioni ad ulteriori settori commerciali come i servizi bancari (mutui per acquisto abitazione, prestiti personali o cessione del quinto, scoperto di conto e piani di accumulo).

Il Ministero valuterà e selezionerà queste convenzioni e dopodiché le renderà accessibili a tutto il personale scolastico attraverso l’autenticazione a SIDI, come per le altre convenzioni già attive.