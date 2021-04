Scuola d’estate e Mad: dove è possibile fare domanda di messa a disposizione

Questa estate la Mad, la domanda di Messa a disposizione, sarà uno strumento in più, nelle mani dei presidi, per reclutare docenti e collaboratori scolastici. La NOTA 643 DEL 27 APRILE 2021, infatti, rende ufficiale e operativa la scuola d’estate, l’iniziativa volta al recupero degli apprendimenti e della socializzazione fortemente voluta del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Un progetto che dovrà camminare sulle gambe di molto personale nelle scuole.

Come funzionerà il Piano Scuola d’estate?

L’autonomia delle istituzioni scolastiche assegna agli organi collegiali la responsabilità di individuare cosa fare e come farlo, nell’ambito di tre fasi:

il primo momento sarà volto al potenziamento degli apprendimenti, da svolgersi nel mese di giugno, e avrà come suo elemento caratterizzante "attività laboratoriali, scuola all'aperto, studio di gruppo, da effettuare anche sul territorio, con collaborazioni esterne o con il terzo settore";

il secondo momento, da svolgersi nel mese di luglio e agosto, pur continuando le attività apprenditive, sarà volto principalmente per il recupero della socialità, con attività che potranno svolgersi in spazi aperti delle scuole e del territorio, teatri, cinema, musei, biblioteche, parchi e centri sportivi, con il coinvolgimento del terzo settore, di educatori ed esperti esterni;

il terzo momento, da svolgersi nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni, avrà il compito di fare da collante con il nuovo anno scolastico.

Chi può partecipare?

Le attività della scuola d’estate hanno carattere volontario. Ciò significa che i docenti (o i collaboratori scolastici) di un istituto potrebbero scegliere di non partecipare. In questo caso il Dirigente Scolastico ricorrerà alle graduatorie di istituto della scuola interessata e delle scuole più vicine entro la provincia. Nel momento in cui queste graduatorie fossero esaurite, il Dirigente potrà ricorrere alle domande di Messa a Disposizione (Mad), mediante le quali possono candidarsi (sia nel ruolo di docente che in quello di personale Ata) anche soggetti che non hanno mai lavorato nel mondo della scuola.

In particolare, dato l’attuale assetto degli organici nella scuola italiana, si stima che siano le regioni del nord Italia quelle che avranno maggiore necessità di ricorrere alle Mad, sia nell’ambito dell’insegnamento che nell’ambito dell’assistenza prestata dal personale Ata.

