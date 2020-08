Scuola in Francia: le mascherine sono obbligatorie e a spese delle famiglie

Mascherine obbligatorie a scuola in Francia, “tutto il tempo. In classe, nel resto della scuola e a ricreazione”, e per adulti e ragazzi sopra gli undici anni. Il ministro della Istruzione francese, spiega ancora: l’obbligo vale sempre ed “è più semplice, se non ci sono eccezioni”.

La decisione dopo l’impennata dei contagi.

Ma anche lì, come da noi, è subito scoppiata la polemica (ma forse senza insulti), legata soprattutto al fatto che l’acquisto sarà a carico delle famiglie dei ragazzi. Ma c’è pure chi sostiene, spiega RaiNew24, che l’uso delle mascherine pone una serie di problemi all’insegnamento, ad esempio per l’apprendimento della lingua o in caso di studenti con problemi di udito.

Ne riparleremo, sbotta i ministro, nei prossimi giorni, “dove necessario”, saranno distribuite mascherine trasparenti. E che le mascherine “compenseranno” l’impossibilità di attuare misure di distanziamento nelle classi più numerose.