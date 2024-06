Nuovo record per il Baccalauréat: tra i candidati agli Esami di Stato anche una bambina di 9 anni

Che qualcuno si diplomi o si laurei a settanta, ottanta o anche novant’anni non è più una novità. Le cronache riportano, periodicamente, questi eventi che, per quanto inusuali, non vengono più percepiti come straordinari. È, al contrario, certamente sbalorditivo il caso di un’alunna di Strasburgo che – come ci fa sapere un po’ tutta la stampa francese – si presenta quest’anno agli esami di Baccalauréat, i nostri Esami di Stato, alla tenera età di… nove anni!

La notizia è stata data direttamente dal Ministero dell’Educazione Nazionale durante la presentazione alla stampa dell’edizione 2024 degli Esami di Stato.

Invece di iscriversi, come vorrebbe il senso comune, in quinta elementare, questa bimba di cui la stampa non ha divulgato il nome si presenta, da privatista, agli esami di maturità. Il Baccalauréat francese, la gloriosa istituzione voluta da Napoleone Bonaparte e che ha visto i suoi primi esami svolgersi nel 1809, avrà dunque quest’anno un altro record.

Secondo quanto riportato dall’edizione francese dell’Huffingtonpost, l’ultimo risaliva al 2018, quando si presentò agli esami di maturità una ragazzina di 11 anni e 10 mesi. L’anno scorso, poi, c’era stata un’altra ragazza di 12 anni (vorrà dire qualcosa il fatto siano sempre ragazze?…) ma di nove anni non si era ancora visto nessuno.

Altro dato che esce dall’ordinarietà, la ragazzina in questione non ha frequentato le normali scuole pubbliche o paritarie, ma il CNED (Centre National d’Enseignement à Distance) un ente di istruzione a distanza con un ampio ventaglio di offerta formativa, riconosciuto dal Ministero dell’Educazione Nazionale.

Secondo la stampa francese la bambina ha già sostenuto la prova preliminare di francese, che secondo le regole del Bac, si svolge a parte, un anno prima dell’esame di diploma (a otto anni, dunque…) e il cui voto resta in sospeso in attesa di andarsi a sommare con quello delle altre prove l’anno successivo. In questi giorni, inoltre, è impegnata negli esami di idoneità previsti per tutta una serie di discipline.

Il “debutto” è previsto per il 18 giugno prossimo, data della prova di filosofia per gli oltre settecentomila liceali in corsa per il diploma. Riuscirà, la nostra mini studentessa, a ottenerlo? Si saprà l’8 luglio, quando saranno resi i noti i risultati degli esami. Ad attenderli ci sarà anche un altro candidato, questa volta di segno opposto, che si appresta a sostenere gli esami a 76 anni compiuti.