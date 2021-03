Scuola infanzia: crollo delle iscrizioni a causa della pandemia [VIDEO]

Quest’anno si sta registrando un crollo clamoroso delle iscrizioni nella scuola dell’infanzia. Il fenomeno è decisamente preoccupante.

Sulla base dei dati demografici e del trend degli anni passati ci si aspettava 450mila iscrizioni, 300mila nelle statali e 150mila nelle paritarie.

Le prime proiezioni parlano di 50mila bambini in meno del previsto.

Le ricadute sugli organici sono pesanti: 1000 sezioni in meno nella scuola statale.

Le cause sono da ricercare non solo nel calo demografico ma anche nei timori legati alla pandemia.



Di tutto questo e altro ancora si parla nel nostro video.