Scuola intitolata a David Sassoli, Valditara: “Un esempio di mitezza e tenacia”

“È un onore essere qui per rendere omaggio a un grande uomo e politico dalle straordinarie qualità morali e civili,” ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante la cerimonia di intitolazione dell’Istituto Comprensivo “Via Frignani” a David Sassoli. Nel suo discorso, Valditara ha sottolineato l’eredità lasciata dall’ex presidente del Parlamento europeo, evidenziando in particolare la sua mitezza e sobrietà, qualità rare in una società sempre più caratterizzata da sciatteria e volgarità.

“Sassoli era un uomo capace di difendere con tenacia i suoi valori e le sue idee, ma sempre nel rispetto dell’altro,” ha aggiunto il ministro. “In politica, il rispetto e il dialogo sono essenziali. Sassoli rappresentava un esempio di questo approccio democratico alle istituzioni.”

Valditara ha anche ricordato l’importanza della formazione cattolica di Sassoli, che ha profondamente influenzato il suo impegno politico e personale, caratterizzato da una visione inclusiva e orientata al bene comune. “È stato un grande presidente del Parlamento europeo, restituendogli dignità e autorevolezza. Rafforzare il Parlamento europeo significa rafforzare la democrazia,” ha affermato.

Il ministro ha concluso il suo intervento evidenziando l’importanza di guardare al futuro con lo stesso spirito che ha animato Sassoli: “Possiamo trarre una lezione dal suo esempio, soprattutto nel cercare di coinvolgere i giovani e far loro comprendere l’importanza della condivisione di un destino comune. Sassoli, profondamente legato alle sue radici, sapeva guardare lontano. Questo nuovo orizzonte comunitario deve essere valorizzato da tutti noi. L’Europa deve essere sentita come la patria delle nostre patrie, purché patria significhi concordia.”