Scuola italiana di Bogotà cerca insegnanti per il prossimo anno scolastico

Riceviamo e pubblichiamo l’annuncio da parte del Rettore dell’istituzione Leonardo Da Vinci Fernando Vita:

“La scuola italiana paritaria Leonardo Da Vinci di Bogotà ricerca per il prossimo anno scolastico:

insegnanti scuola dell’infanzia, inviare curriculum a: [email protected]

insegnanti scuola primaria, inviare curriculum a: [email protected]

insegnante d’italiano per scuola secondaria primo grado, inviare curriculum a: [email protected]

insegnanti d’italiano per scuola secondaria secondo grado, inviare curriculum a: [email protected]

Si offre contratto a tempo indeterminato, stipendio iniziale di 4.200.000 COP e rimborso del visto di lavoro; in caso di permanenza per l’anno scolastico successivo si offre un aumento dello stipendio + benefit di 500 USD per biglietto aereo + 2.500.000 COP una tantum.

Non è richiesta la conoscenza dello spagnolo in quanto verrà offerto un corso dalla scuola”.