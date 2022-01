Scuola Lombardia, investimento di 60 milioni per primarie e secondarie

In arrivo nuovi investimenti per la regione Lombardia dedicatati alle scuole. A dichiararlo l’assessore all’Istruzione Fabrizio Sala. Il finanziamento, di circa 60 milioni di euro, dal 2022 al 2026, sarà destinato ai Comuni per realizzare scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado attraverso progetti esemplari di innovazione che integrino progettazione e didattica, apertura al territorio e sostenibilità. Grazie al Bando ‘Spazio alla Scuola’ i Comuni potranno ricevere un contributo a fondo perduto, fino a un massimo del 100% del costo progettuale, in rapporto alla tipologia di scuola e al numero di classi interessate dal progetto.

L’assessore ha così affermato: “Con questa nuova linea di finanziamento superiamo la logica degli interventi parziali, perché adeguare gli spazi esistenti alle previsioni normative è importante, ma non è sufficiente. È fondamentale oggi offrire a studenti e ai professori – ha aggiunto Sala – spazi di apprendimento moderni, certificati, connessi e funzionali”.