Scuola, non solo docenti: la formazione per il Personale ATA

Il Personale ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario) ha un ruolo fondamentale per gli Istituti scolastici per varie ragioni.

Il Personale ATA si occupa di:

gestione amministrativa e contabile

mansione pratiche e di sorveglianza

assistenza ai docenti e al dirigente scolastico

Azioni operative che creano le condizioni per permettere ai docenti di realizzare la propria funzione didattica. Così come per i docenti è fondamentale una formazione adeguata al ruolo, anche per il personale ATA il possesso di competenze amministrative o gestionali risulta essere indispensabile per poter svolgere al meglio incarichi di responsabilità.

Accademia, azienda leader della formazione in Italia con più di 80 mila esperti formati, ha ideato una proposta didattica e diversi servizi per il Personale Ata. Attraverso una piattaforma e-learnig l’utente può investire sulla propria formazione in completa autonomia contando sulla serietà di corsi accreditati Miur.

Il corso più ampio e vantaggioso in termini formativi e di punteggi è sicuramente il corso di Dattilografia. Il corso è istituito da un Ente Pubblico, il Comune di Mazzarà Sant’Andrea – ME, ed è conseguenza valido per il rilascio del punteggio sia per le Graduatorie ATA che per le procedure concorsuali. Il corso fornisce delle competenze adatte soprattutto al personale amministrativo. Grazie alle skill acquisite, l’assistente amministrativo:

è facilitato nelle operazioni di gestione e archiviazione della modulistica

è capace di diminuire i tempi di erogazione dei servizi

La Scuola non è solo Docenti e, soprattutto, la formazione è tanto più importante per il Personale ATA la cui azione permette, di fatto, alle Scuola di compiere la propria missione educativa.

PUBBLIREDAZIONALE