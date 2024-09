Scuola permette ad un alunno di identificarsi come lupo per disforia di specie: accade in Scozia

Scuola permette ad un alunno di identificarsi come lupo per disforia di...

Un caso sta scuotendo la Scozia e l’intero Regno Unito: come riporta il Daily Mail, ad un ragazzo di scuola secondaria è stato permesso dalla scuola di identificarsi come un lupo in quanto soffre di “disforia di specie”. A quanto pare le docenti stanno supportando la decisione dell’alunno.

“La disforia di specie non esiste”

Da qui, ovviamente, tantissime polemiche. Ad intervenire è stato il neuropsicologo Tommy MacKay: “Nella scienza non esiste una condizione chiamata ‘disforia di specie’. Non sorprende che lo stiamo vedendo in un’epoca in cui molte persone vogliono identificarsi come qualcosa di diverso da quello che sono”.

L’approccio del Governo

A quanto pare il consiglio della scuola ha approvato la decisione. I giornali dicono che non si tratta del primo caso di ragazzo che vuole identificarsi con degli animali. A quanto pare sarebbe stato applicato il “Getting it right for every child“, l’approccio del governo scozzese volto a supportare i giovani.