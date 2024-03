Scuola Pioltello: anche i parroci difendono la decisione di sospendere le lezioni per la fine del Ramadan

La vicenda della scuola di Pioltello (MI) che aveva deciso di sospendere le lezioni nella giornata del 3 aprile in occasione della fine del Ramadan si arricchisce di un nuovo importante capitolo.

Tre parroci della cittadina dell’hinterland milanese hanno infatti sottoscritto una lettera per esprimere solidarietà al preside e al Consiglio di Istituto per la loro decisione.

“Come parroci delle parrocchie di Pioltello – scrivono don Andrea, don Giacomo e don Marco – ci sentiamo di dire che la decisione del Consiglio di Istituto è nata da una seria e attenta capacità di leggere il tessuto sociale della nostra città, non accettiamo in alcun modo i toni aspri e violenti con cui in questi giorni si è manifestato il dissenso, trasformando una scelta ponderata in una battaglia politica o ideologica”.

La realtà di Pioltello, proseguono, “è molto complessa e di certo non servono le chiusure e il disprezzo – hanno aggiunto – serve invece la capacità di darsi la mano e lavorare insieme”.

In questi giorni intanto il consiglio di istituto dovrebbe riunirsi per decidere se e come modificare la delibera del maggio scorso, così come ha richiesto l’Ufficio scolastico regionale.